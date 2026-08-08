പ്രതിരോധ വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം; ഖനന മേഖലയിൽ മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വൻ നിക്ഷേപം

By  Metro Desk Aug 8, 2026, 11:59 IST
Trump

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ വിതരണ ശൃംഖല ശക്തമാക്കുന്നതിനും ദേശീയ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി രാജ്യത്തെ നിർണായക ധാതു (Critical Minerals), ബാറ്ററി പദ്ധതികളിൽ 3 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 25,000 കോടിയിലധികം രൂപ) വൻ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും ആയുധ നിർമ്മാണത്തിനും ആവശ്യമായ അപൂർവ ധാതുക്കൾക്കായി ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ യു.എസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

​വാഷിംഗ്ടണിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ ഖനന മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഈ ചരിത്രപരമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ധാതു ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ലോകത്തിലെ വൻശക്തിയെന്ന സ്ഥാനം അമേരിക്ക തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾക്കായി ശത്രുതാപരമായ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ഇനി ഒരിക്കലും അമേരിക്ക ആശ്രയിക്കില്ല," എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

വ്യാപകമായ വായ്പകളും ധനസഹായവും: ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനായി സാറ്റലൈറ്റുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 'സില നാനോടെക്നോളജീസ്' കമ്പനിക്ക് യു.എസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് 1.4 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ധനസഹായം നൽകും.

മറ്റ് മേഖലകൾ: യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും എയ്‌റോസ്‌പേസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാൻഡിയം ലോഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 400 മില്യൺ ഡോളറും, അപൂർവ കാന്തങ്ങളുടെ (Rare earth magnets) വികസനത്തിനായി 150 മില്യൺ ഡോളറും നീക്കിവെച്ചു.

തൊഴിലവസരങ്ങളും പരിശീലനവും: ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ രാജ്യത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. കൂടാതെ, അടുത്ത തലമുറയിലെ ഖനന വിദഗ്ധരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി ഖനന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 180 മില്യൺ ഡോളർ നൽകാനും ട്രംപ് ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു.

​യു.എസ് സേനയുടെ ആയുധ ശേഖരങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിലെ സാങ്കേതിക വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഈ സ്വയംപര്യാപ്തത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

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