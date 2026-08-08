പ്രതിരോധ വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം; ഖനന മേഖലയിൽ മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വൻ നിക്ഷേപം
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ വിതരണ ശൃംഖല ശക്തമാക്കുന്നതിനും ദേശീയ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി രാജ്യത്തെ നിർണായക ധാതു (Critical Minerals), ബാറ്ററി പദ്ധതികളിൽ 3 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 25,000 കോടിയിലധികം രൂപ) വൻ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും ആയുധ നിർമ്മാണത്തിനും ആവശ്യമായ അപൂർവ ധാതുക്കൾക്കായി ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ യു.എസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വാഷിംഗ്ടണിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഖനന മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഈ ചരിത്രപരമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ധാതു ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ലോകത്തിലെ വൻശക്തിയെന്ന സ്ഥാനം അമേരിക്ക തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾക്കായി ശത്രുതാപരമായ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ഇനി ഒരിക്കലും അമേരിക്ക ആശ്രയിക്കില്ല," എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
വ്യാപകമായ വായ്പകളും ധനസഹായവും: ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനായി സാറ്റലൈറ്റുകൾ, ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 'സില നാനോടെക്നോളജീസ്' കമ്പനിക്ക് യു.എസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് 1.4 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ധനസഹായം നൽകും.
മറ്റ് മേഖലകൾ: യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും എയ്റോസ്പേസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാൻഡിയം ലോഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 400 മില്യൺ ഡോളറും, അപൂർവ കാന്തങ്ങളുടെ (Rare earth magnets) വികസനത്തിനായി 150 മില്യൺ ഡോളറും നീക്കിവെച്ചു.
തൊഴിലവസരങ്ങളും പരിശീലനവും: ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ രാജ്യത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. കൂടാതെ, അടുത്ത തലമുറയിലെ ഖനന വിദഗ്ധരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി ഖനന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 180 മില്യൺ ഡോളർ നൽകാനും ട്രംപ് ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു.
യു.എസ് സേനയുടെ ആയുധ ശേഖരങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിലെ സാങ്കേതിക വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഈ സ്വയംപര്യാപ്തത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.