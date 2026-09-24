​വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൈകോർത്ത് ട്രംപും ഷി ചിൻപിങ്ങും; പ്രഥമ വനിത പെങ് ലിയുആനൊപ്പം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന് ഊഷ്മള സ്വീകരണം

By  Metro Desk Updated: Sep 24, 2026, 20:00 IST
ചൈന

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങും തമ്മിലുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസ് വേദിയായി. പ്രഥമ വനിത പെങ് ലിയുആനൊപ്പം വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഹസ്തദാനം നൽകി ഊഷ്മളമായി സ്വീകരിച്ചു.

​ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ, താരിഫുകൾ, തായ്‌വാൻ വിഷയം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ, ആഗോള സുരക്ഷ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. 

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