വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൈകോർത്ത് ട്രംപും ഷി ചിൻപിങ്ങും; പ്രഥമ വനിത പെങ് ലിയുആനൊപ്പം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന് ഊഷ്മള സ്വീകരണം
Updated: Sep 24, 2026, 20:00 IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങും തമ്മിലുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസ് വേദിയായി. പ്രഥമ വനിത പെങ് ലിയുആനൊപ്പം വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഹസ്തദാനം നൽകി ഊഷ്മളമായി സ്വീകരിച്ചു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ, താരിഫുകൾ, തായ്വാൻ വിഷയം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ, ആഗോള സുരക്ഷ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.