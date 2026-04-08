ഇറാനുമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്; പിന്നാലെ ഇസ്രായേലിനും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം

By  Metro Desk Apr 8, 2026, 13:22 IST
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്‌റാൻ: ലോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ യുദ്ധഭീതിക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമേകി ഇറാനുമായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് നിർണ്ണായക തീരുമാനം. എന്നാൽ, ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഇസ്രായേലിനും സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, കുവൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും തുറന്നുനൽകാം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് ബോംബിങ്ങും മറ്റ് ആക്രമണങ്ങളും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചത്. "ഒരു വലിയ നാഗരികത തന്നെ ഇല്ലാതായേക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ നീക്കം" എന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

​എന്നാൽ വെടിനിർത്തൽ എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്തതാണ് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരാൻ കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇസ്രായേലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കുവൈറ്റ്, ബഹ്‌റൈൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും മിസൈൽ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. ഇറാനിലെ വികേന്ദ്രീകൃത സൈനിക സംവിധാനം കാരണം വെടിനിർത്തൽ ഉത്തരവ് താഴേത്തട്ടിലുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ എത്താൻ വൈകുന്നതാകാം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

​നിലവിൽ ലബനനിലെ ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്താൻ ഇസ്രായേൽ തയ്യാറായിട്ടില്ലാത്തതും സാഹചര്യം സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇറാൻ ആക്രമണം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ താൽക്കാലിക സമാധാനം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ.

