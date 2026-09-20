വൈറ്റ് ഹൗസിൽ സി.എൻ.എന്നിനും പൊളിറ്റിക്കോയ്ക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി ട്രംപ്; മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ തിരിച്ചയച്ചു

By  Metro Desk Sep 20, 2026, 12:20 IST
ട്രംപ്

വാഷിംഗ്ടൺ: സി.എൻ.എൻ (CNN), എം.എസ് നൗ (MS NOW), പൊളിറ്റിക്കോ (Politico) എന്നീ മുൻനിര മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രവേശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയ റിപ്പോർട്ടർമാരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടയുകയും പ്രസ് പാസുകൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു.

​തനിക്കെതിരെ നിരന്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ ("Fake News") നൽകുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ട്രംപിന്റെ നടപടി. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

​അതേസമയം, ട്രംപിന്റെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവുമാണെന്ന് മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. ഈ വിലക്കിനെതിരെ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ തീരുമാനം. 

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