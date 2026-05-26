ഇറാൻ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ട്രംപ് കാബിനറ്റ് യോഗം വിളിച്ചു; ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിൽ അടിയന്തര കൂടിക്കാഴ്ച

By  Metro Desk May 26, 2026, 23:41 IST
Trumb US

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര-സൈനിക ചർച്ചകൾ അതീവ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവെ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടിയന്തര കാബിനറ്റ് യോഗം വിളിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വിശ്രമകേന്ദ്രമായ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിലാണ് (Camp David) ഈ അപൂർവ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളും നിലവിലെ പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും.

​ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മേധാവി (Director of National Intelligence) തുളസി ഗാബാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളെല്ലാം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം. ഇറാനുമായുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ യുഎസിന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like