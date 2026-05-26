ഇറാൻ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ട്രംപ് കാബിനറ്റ് യോഗം വിളിച്ചു; ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിൽ അടിയന്തര കൂടിക്കാഴ്ച
May 26, 2026, 23:41 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര-സൈനിക ചർച്ചകൾ അതീവ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവെ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടിയന്തര കാബിനറ്റ് യോഗം വിളിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഔദ്യോഗിക വിശ്രമകേന്ദ്രമായ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിലാണ് (Camp David) ഈ അപൂർവ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. ഇറാൻ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളും നിലവിലെ പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങളും യോഗത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും.
ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മേധാവി (Director of National Intelligence) തുളസി ഗാബാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളെല്ലാം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം. ഇറാനുമായുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ യുഎസിന്റെ അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.