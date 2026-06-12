ഇറാനെതിരെയുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം റദ്ദാക്കി ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നടത്താനിരുന്ന 'ആസൂത്രിത വ്യോമാക്രമണങ്ങളും ബോംബാക്രമണങ്ങളും' യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് റദ്ദാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധഭീതി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ പിന്മാറ്റം.
ഇറാൻ യുഎസ് ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിട്ടതിന് പകരമായി തിരിച്ചടിക്കാൻ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം ആക്രമണ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്: ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വലിയ ജീവഹാനിയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് താൽക്കാലികമായി ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇറാനുമേലുള്ള നിരീക്ഷണവും മറ്റ് പ്രതിരോധ നടപടികളും ശക്തമായി തുടരുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.