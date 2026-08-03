ഇറാൻ നയത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ട്രംപ്: ‘കരാർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ കീഴടങ്ങൽ’ വരെ ഉപരോധം തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

By  Metro Desk Aug 3, 2026, 23:30 IST
ട്രംപ്

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാന്റെ നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരും കപടനാട്യക്കാരുമാണെന്ന് (duplicitous) അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. യു.എസുമായി യാതൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന ഇറാന്റെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ ട്രംപിന്റെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം വന്നത്.

​അമേരിക്കയുമായി കരാറിലെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇറാനെതിരെയുള്ള യു.എസ് സൈനിക ഉപരോധവും കപ്പൽ വിലക്കും (blockade) തുടരുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

​"ഇറാൻ ഭരണകൂടം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്നവരാണ്. ചർച്ചകൾക്കായി അവർ യാചിക്കുകയും യോഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ പുറത്തുവന്ന് യു.എസുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു," ട്രംപ് കുറിച്ചു.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം യു.എസ് നാവികസേനയുടെ കൈകളിലാണെന്നും, അമേരിക്ക അനുവദിക്കാതെ ഒരു സാധനവും ഇറാനിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ലെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു.

​അതേസമയം, അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ യാതൊരു ചർച്ചകളും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പരാമർശം.

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