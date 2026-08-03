ഇറാൻ നയത്തിൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ട്രംപ്: ‘കരാർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ കീഴടങ്ങൽ’ വരെ ഉപരോധം തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാന്റെ നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരും കപടനാട്യക്കാരുമാണെന്ന് (duplicitous) അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. യു.എസുമായി യാതൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന ഇറാന്റെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ ട്രംപിന്റെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം വന്നത്.
അമേരിക്കയുമായി കരാറിലെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇറാനെതിരെയുള്ള യു.എസ് സൈനിക ഉപരോധവും കപ്പൽ വിലക്കും (blockade) തുടരുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഇറാൻ ഭരണകൂടം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്നവരാണ്. ചർച്ചകൾക്കായി അവർ യാചിക്കുകയും യോഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ പുറത്തുവന്ന് യു.എസുമായി ഒരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു," ട്രംപ് കുറിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം യു.എസ് നാവികസേനയുടെ കൈകളിലാണെന്നും, അമേരിക്ക അനുവദിക്കാതെ ഒരു സാധനവും ഇറാനിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ലെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ ആണവായുധം നിർമ്മിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു.
അതേസമയം, അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ യാതൊരു ചർച്ചകളും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പരാമർശം.