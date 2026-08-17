ഉത്തര കൊറിയയുടെ പോരാട്ടവീര്യം കൂടിയെന്ന താക്കീത് തള്ളി ട്രംപ്; ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ ഉത്തരവ്

By  Metro Desk Aug 17, 2026, 08:35 IST
സൈന്യം

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിലൂടെ ഉത്തര കൊറിയ സൈനിക രംഗത്ത് വലിയ പരിചയസമ്പത്തും പുതിയ പോരാട്ട തന്ത്രങ്ങളും ആർജ്ജിക്കുന്നുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.

​ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നുമായി തനിക്ക് "മികച്ച വ്യക്തിബന്ധമാണുള്ളത്" എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം. യുഎസ്-ദക്ഷിണ കൊറിയ സഖ്യത്തിന്റെ 'ഉൾച്ചി ഫ്രീഡം ഷീൽഡ്' (Ulchi Freedom Shield) സൈനികാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് ട്രംപ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനോട് പരിശീലനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്.

​ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് (Truth Social) ട്രംപ് തന്റെ നിലപാട് പരസ്യമാക്കിയത്. ഇത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ഭാരിച്ച ചിലവേറിയതാണെന്നും, താൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരു ഭീഷണിയും ഉയർത്താത്ത ഉത്തര കൊറിയക്ക് തെറ്റായതും ശത്രുതാപരവുമായ സന്ദേശമാണ് ഇത് നൽകുന്നതെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ഇറാനെതിരെയുള്ള നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ തയാറാകാതിരുന്നതും തന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചതായി ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു.

​റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ, ജിപിഎസ് തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആധുനിക യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽ ഉത്തര കൊറിയൻ സൈന്യം വലിയ പ്രാവീണ്യം നേടിയതായി കമാൻഡർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആശങ്കകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് നയതന്ത്രത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ട്രംപിന്റെ പുതിയ നീക്കം. 

Tags

Share this story

Featured

You may like