ഇറാൻ്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ട്രംപ്; മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകളും തള്ളിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച പുതിയ സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ആദ്യം തന്നെ വേണമെന്ന വാഷിംഗ്ടണിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് ട്രംപ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തള്ളാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. എന്നാൽ ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം മതിയെന്ന ഇറാന്റെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ആണവ വിഷയം ഏതൊരു കരാറിലും കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ പക്ഷം.
ഇറാൻ്റെ മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഇറാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ ഇവയാണ്:
1. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാന് നേരെ നടത്തുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്യുക.
2. അമേരിക്കയുടെ നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും പ്രധാന കപ്പൽ പാതകൾ തുറന്നുനൽകുകയും ചെയ്യുക.
3. ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള തർക്കവിഷയങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുക.
എന്നാൽ ഈ ക്രമത്തെ ട്രംപ് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ആണവ സംബന്ധമായ ആശങ്കകൾ ആദ്യം തന്നെ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ഏത് കരാർ ഉണ്ടായാലും ഇറാൻ ആണവായുധം വികസിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു. "ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. ആണവായുധത്തിലേക്ക് അവർ കുതിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന കരാറുകൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂ," ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടുന്നു
അമേരിക്കയുടെ കടുത്ത നിലപാടോടെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഇസ്ലാമാബാദിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ചർച്ചകൾ ട്രംപ് റദ്ദാക്കി. അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫിന്റെയും ജാരെഡ് കുഷ്നറുടെയും സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതോടെയാണിത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാക്ചി ഒമാനും റഷ്യയും സന്ദർശിച്ചു. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
എണ്ണ വിപണിയിൽ ആശങ്ക
ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സംഘർഷം ആഗോള വിപണിയെയും ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ അഞ്ചിലൊന്ന് എണ്ണയും കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുത്തനെ ഉയർന്നു. സാധാരണയായി ഒരു ദിവസം നൂറിലധികം കപ്പലുകൾ കടന്നുപോകാറുള്ള ഈ പാതയിലൂടെ ഇപ്പോൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തെത്തുടർന്ന് ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ള നിരവധി കപ്പലുകൾക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
തങ്ങളുടെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ 'കടൽക്കൊള്ള'യാണെന്ന് ഇറാൻ ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഉപരോധം നീക്കിയാൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാമെന്നും ഇറാൻ സൂചന നൽകി. നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള ഈ തർക്കം തുടരുന്നത് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് കാരണമാകുകയാണ്.