ഇറാൻ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ട്രംപ്; ഗാസയിൽ വീണ്ടും ആക്രമണത്തിന് ഇസ്രായേൽ നീക്കം

By  Metro Desk May 3, 2026, 13:18 IST
israyel Gaza War

ഇറാൻ സമർപ്പിച്ച പുതിയ സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിന് വരുത്തിവെച്ച വിനാശങ്ങൾക്ക് ഇറാൻ ഇനിയും മതിയായ 'വില' നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഹമാസ് നിരായുധീകരണത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഗാസയിൽ വീണ്ടും സൈനിക നടപടി ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷാ കാബിനറ്റ് ഇന്ന് യോഗം ചേരും.

  • ഇറാൻ്റെ 14 ഇന സമാധാന കരാർ: ട്രംപ് തള്ളിയേക്കുമെന്ന് സൂചന; "ഇറാൻ ഇനിയും വലിയ വില നൽകേണ്ടതുണ്ട്" എന്ന് പ്രതികരണം.
  • ഗാസയിൽ യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ: സുരക്ഷാ കാബിനറ്റ് യോഗം ഇന്ന്; ഹമാസിൻ്റെ നിരായുധീകരണ വിഷയത്തിൽ തർക്കം തുടരുന്നു.
  • ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി: പുതിയ കരാറിനായി ഇറാന് 30 ദിവസത്തെ സമയപരിധി നൽകി അമേരിക്ക; ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് ഇറാൻ്റെ ആവശ്യം.
  • നയതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം: പന്ത് അമേരിക്കയുടെ കോർട്ടിലാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം; ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്.
  • ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഉണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് മരണം; യുഎസ് ജനറലും ലെബനൻ സൈനിക മേധാവിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

​ചുരുക്കത്തിൽ

​ഇറാൻ പാകിസ്ഥാൻ വഴി കൈമാറിയ 14 ഇന സമാധാന പദ്ധതിയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഗാസയിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ഹമാസ് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like