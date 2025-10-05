ഗവർണറുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് ട്രംപ്; ചിക്കാഗോയിലേക്ക് 300 നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികരെ വിന്യസിക്കും
വാഷിംഗ്ടൺ/ചിക്കാഗോ: ക്രമസമാധാനനില തകരാറിലായ ഡെമോക്രാറ്റ് ഭരണത്തിലുള്ള ചിക്കാഗോ നഗരത്തിലേക്ക് 300 നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികരെ വിന്യസിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അനുമതി നൽകി. നഗരത്തിലെ ഫെഡറൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്.
ഫെഡറൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളും അക്രമ സംഭവങ്ങളും തടയുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ട്രംപിന്റെ ഇടപെടൽ. എന്നാൽ, ഇല്ലിനോയിസ് ഗവർണർ ജെ.ബി. പ്രിറ്റ്സ്കർ ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു.
ഗവർണറുടെ പ്രതിഷേധം:
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിക്കാനുള്ള നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും "അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധവുമാണെന്ന്" ഗവർണർ പ്രിറ്റ്സ്കർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "ട്രംപിന് ഇത് ഒരിക്കലും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് അധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാനത്ത് സൈനികരെ വിന്യസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, പ്രാദേശിക പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, "നിലവിലുള്ള അക്രമാസക്തമായ കലാപങ്ങൾക്കും നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും" നേരെ ട്രംപ് കണ്ണടക്കില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ നിർണ്ണായക നീക്കം. ഒറിഗോണിലെ പോർട്ട്ലാൻഡിലേക്ക് സൈനികരെ വിന്യസിക്കാനുള്ള സമാന നീക്കത്തിന് ഫെഡറൽ ജഡ്ജി താത്കാലികമായി തടസ്സമേർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ചിക്കാഗോയിലെ പുതിയ വിന്യാസം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.