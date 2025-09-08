റഷ്യക്കെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങളുമായി ട്രംപ്; ക്രിമിനൽ നടപടികൾ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് സൂചന: യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധി വാഷിംഗ്ടണിൽ
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങൾ കടുപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സൂചന നൽകി. റഷ്യൻ സൈനിക നടപടികൾക്കെതിരെ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിൽ കൂടുതൽ ഏകോപിതമായി നീങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന. റഷ്യൻ ഉപരോധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഉപരോധ പ്രതിനിധി ഡേവിഡ് ഒ'സള്ളിവൻ വാഷിംഗ്ടണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് റഷ്യ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത ഘട്ട ഉപരോധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് അറിയിച്ചത്. റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ "സെക്കൻഡറി ടാരിഫ്" ഏർപ്പെടുത്തുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.
ഇതിനിടെ, രാജ്യത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ വിപുലീകരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.ക്ക് പുറമെ ചിക്കാഗോ, ന്യൂയോർക്ക് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള ഫെഡറൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നഗരങ്ങളിൽ നിയമപാലനം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാഷണൽ ഗാർഡ് സേനയെ വിന്യസിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നും അവ പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.