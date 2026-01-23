ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ട്രംപ് ചൈനയിലേക്ക്; വർഷാവസാനം ഷി ജിൻപിംഗ് യുഎസിലെത്തും
വാഷിംഗ്ടൺ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ചൈന സന്ദർശിക്കും. എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് തന്റെ സന്ദർശന പദ്ധതികൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
തനിക്ക് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗുമായി മികച്ച വ്യക്തിബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗംഭീരമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. ഏപ്രിലിൽ ഞാൻ ചൈനയിലേക്ക് പോകും. വർഷാവസാനം ഷി ജിൻപിംഗ് യുഎസ് സന്ദർശിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സന്ദർശനം: ഏപ്രിൽ 2026-ൽ ട്രംപ് ചൈന സന്ദർശിക്കും.
- തിരിച്ചുള്ള സന്ദർശനം: 2026 അവസാനത്തോടെ ഷി ജിൻപിംഗ് അമേരിക്കയിലെത്തും.
- വിഷയം: വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും സോയാബീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയും ചർച്ചയാകും.
- പശ്ചാത്തലം: കോവിഡ് കാലത്ത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങൾ മാറി ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടതായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
അടുത്ത കാലത്തായി ചൈന വലിയ തോതിൽ അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് യുഎസ് കർഷകർക്ക് വലിയ ഗുണകരമാകുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ആഗോള വിപണിയിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.