ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്; സ്വിസ്സ് ചർച്ചകളിൽ വലിയ പുരോഗതിയെന്ന് ജെ.ഡി വാൻസ്
മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബർഗൻസ്റ്റോക്കിൽ (Bürgenstock) യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള നിർണായക സമാധാന ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. ചർച്ചകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വലിയ പുരോഗതി (Great Progress) കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതായി യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് (JD Vance) വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിൽ ദീർഘകാല സമാധാനവും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരാൻ പുതിയൊരു അധ്യായം തുറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ ഈ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലും ഇറാനെതിരെ കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ലെബനനിലെ തങ്ങളുടെ പ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകളെ (ഹിസ്ബുള്ള) നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തേക്കാൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇറാനെ വീണ്ടും ആക്രമിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
ഖത്തറിന്റെയും പാകിസ്താന്റെയും മധ്യസ്ഥതയിലാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളും ലെബനനിലെ വെടിനിർത്തലുമാണ് ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. ഇസ്രായേൽ ലെബനനിൽ ആക്രമണം തുടരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) അടച്ചിടുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതും നിലവിലെ ചർച്ചകളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നുണ്ട്.