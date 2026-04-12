ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നാവിക ഉപരോധത്തിന് ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ്; ചരക്ക് നീക്കം തടയാൻ യുഎസ് കപ്പൽപ്പട
Apr 12, 2026, 18:47 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ കപ്പലുകളും തടയാൻ യുഎസ് നാവികസേനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്താണ് നിർണ്ണായക നീക്കം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് ഉപരോധിക്കുന്നത് ആഗോള വിപണിയെയും ഇന്ധന വിലയെയും ബാധിച്ചേക്കും.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
കുറിപ്പ്: അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കും ഈ നീക്കം വഴിതെളിച്ചേക്കാം. നിലവിൽ നാവികസേന പ്രദേശം തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
- കർശന നിയന്ത്രണം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എല്ലാ കപ്പൽ ഗതാഗതവും യുഎസ് നാവികസേന നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ തടയുകയും ചെയ്യും.
- ലക്ഷ്യം: മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ നേരിടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ട്രംപ് ഈ നീക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
- ആഗോള പ്രത്യാഘാതം: ലോകത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കടന്നുപോകുന്ന പാതയായതിനാൽ, ഈ ഉപരോധം ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.