നോബൽ സമ്മാനത്തിനായി ട്രംപ് ഇന്ത്യാ ബന്ധം ബലികഴിച്ചു; മകൻ വഴി പാകിസ്ഥാനുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാട്: ഡെമോക്രാറ്റിന്റെ ഗുരുതര ആരോപണം
Oct 15, 2025, 21:47 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി മുൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജേക്ക് സള്ളിവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കൾ രംഗത്ത്. സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടാൻ വേണ്ടി ട്രംപ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള നിർണ്ണായക ബന്ധം മനഃപൂർവം തകർക്കുകയാണെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
കൂടാതെ, ട്രംപിന്റെ മകൻ വഴി പാകിസ്ഥാനിലെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇത് ഇന്ത്യാ-യുഎസ് ബന്ധം വഷളാക്കുന്നതിന് കാരണമായെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:
- നോബൽ മോഹം: ഇന്ത്യാ-പാക് സംഘർഷത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചെന്ന ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം നിലനിർത്തി സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടാനുള്ള വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശനയത്തെ നയിക്കുന്നത്.
- വ്യാപാര ബന്ധം തകർക്കൽ: ഇന്ത്യയിൽ 50% വരെ ഉയർന്ന തീരുവകൾ ഏർപ്പെടുത്തി ട്രംപ് ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ബന്ധം തകർത്തു. എന്നാൽ, പാകിസ്ഥാന്മേലുള്ള നികുതി 19% മാത്രമാണ്.
- പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം: ട്രംപിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ബിസിനസ് താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായ നിലപാടുകളെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ മകനുമായി ബന്ധമുള്ള വേൾഡ് ലിബർട്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന സ്ഥാപനം പാകിസ്ഥാൻ ക്രിപ്റ്റോ കൗൺസിലുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയത് ഇതിന് തെളിവായി ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ ട്രംപിനെ നോബലിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ശക്തമായ ഇന്ത്യാ-യുഎസ് പങ്കാളിത്തം അമേരിക്കയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും, എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ നിലപാടുകൾ ഈ തന്ത്രപരമായ ബന്ധത്തിന് കോട്ടം വരുത്തിയെന്നും ആരോപണമുയർത്തുന്ന നേതാക്കൾ പറയുന്നു.