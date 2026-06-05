സമാധാന കരാർ ഉണ്ടായാൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകുകയും ഒരു അന്തിമ ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്താൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധസാഹചര്യവും സംഘർഷങ്ങളും തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ നിർണായക പ്രതികരണം.
ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാറിനായി യു.എസ്. നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. ചർച്ചകളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടായാൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവിനെ നേരിൽ കാണുമെന്നാണ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം, ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് യു.എസ്. ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ (House of Representatives) പ്രമേയം വോട്ടിനിട്ടതിനെ ട്രംപ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഈ നീക്കം 'രാജ്യദ്രോഹപരമാണ്' (unpatriotic) എന്നും ടെഹ്റാനുമായി നിലവിൽ നടന്നു വരുന്ന സമാധാന ചർച്ചകളെ ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമ്പോഴും പ്രാദേശികമായി സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ലെബനൻ അതിർത്തിയിൽ ഇസ്രായേലും ഹിസ്ബുള്ളയും തമ്മിലുള്ള താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പദ്ധതിക്ക് അമേരിക്കൻ മധ്യസ്ഥതയിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹിസ്ബുള്ള ഈ നിർദ്ദേശം തള്ളിക്കളഞ്ഞതായാണ് ഒടുവിൽ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.
റഷ്യയും സൗദി അറേബ്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ശക്തികൾ നിലവിലെ ഇരട്ട യുദ്ധങ്ങൾ (ഇറാൻ, ഉക്രൈൻ) കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയിലുണ്ടായ അസ്ഥിരത പരിഹരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകളും സമാന്തരമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.