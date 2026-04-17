ഇറാൻ യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്; തിരിച്ചടിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ്
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം "വളരെ വേഗം" അവസാനിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ഇറാൻ പല കാര്യങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നും ലാസ് വെഗാസിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയെ തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സിന്റെ പ്രതികരണം വന്നത്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ഏത് നീക്കത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ തങ്ങളുടെ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്നും ഏതു നിമിഷവും ആഞ്ഞടിക്കാൻ 'കാഞ്ചിയിൽ വിരൽ അമർത്തി' കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ കമാൻഡർമാർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വാർത്താ പോയിന്റുകൾ:
"ഞങ്ങൾ വളരെ വേഗം ഒരു കരാറിലെത്തും. ഇറാൻ എല്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധം അധികം വൈകാതെ അവസാനിക്കും." - ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
"ശത്രുവിന്റെ ഏതൊരു തെറ്റായ നീക്കത്തിനും മാരകമായ പ്രഹരം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ സൈന്യം തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിരലുകൾ കാഞ്ചിയിലാണ്." - ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് വക്താവ്
- സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ: ഇറാൻ തങ്ങളുടെ യുറേനിയം ശേഖരം കൈമാറാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കരാറിന് വളരെ അടുത്താണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ വഴി നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: യുഎസ് ഉപരോധത്തെയും സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് അറിയിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ യുഎസ് ഉപരോധം പിൻവലിക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്.
- ആശങ്ക തുടരുന്നു: ഒരു വശത്ത് ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും മറുവശത്ത് യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ തുടരുന്നത് മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.