ഇറാൻ യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്; തിരിച്ചടിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ്

By  Metro Desk Apr 17, 2026, 18:51 IST
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം "വളരെ വേഗം" അവസാനിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ഇറാൻ പല കാര്യങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നും ലാസ് വെഗാസിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

​എന്നാൽ ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയെ തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സിന്റെ പ്രതികരണം വന്നത്. അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ഏത് നീക്കത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ തങ്ങളുടെ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്നും ഏതു നിമിഷവും ആഞ്ഞടിക്കാൻ 'കാഞ്ചിയിൽ വിരൽ അമർത്തി' കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ കമാൻഡർമാർ വ്യക്തമാക്കി.

​പ്രധാന വാർത്താ പോയിന്റുകൾ:

​"ഞങ്ങൾ വളരെ വേഗം ഒരു കരാറിലെത്തും. ഇറാൻ എല്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധം അധികം വൈകാതെ അവസാനിക്കും." - ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

 

​"ശത്രുവിന്റെ ഏതൊരു തെറ്റായ നീക്കത്തിനും മാരകമായ പ്രഹരം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ സൈന്യം തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിരലുകൾ കാഞ്ചിയിലാണ്." - ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് വക്താവ്

  • സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ: ഇറാൻ തങ്ങളുടെ യുറേനിയം ശേഖരം കൈമാറാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കരാറിന് വളരെ അടുത്താണെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ വഴി നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
  • ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: യുഎസ് ഉപരോധത്തെയും സൈനിക നീക്കങ്ങളെയും ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് അറിയിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ യുഎസ് ഉപരോധം പിൻവലിക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്.
  • ആശങ്ക തുടരുന്നു: ഒരു വശത്ത് ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും മറുവശത്ത് യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ തുടരുന്നത് മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

