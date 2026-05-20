​ഇറാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് ട്രംപ്; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകൾ പുറത്തേക്ക്

By  Metro Desk May 20, 2026, 11:31 IST
Ship

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ പുതിയ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്നുവെന്ന സൂചനകൾക്കിടയിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് എണ്ണക്കപ്പലുകൾ (ടാങ്കറുകൾ) പുറത്തുകടക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനുമായി ഒരു പുതിയ ധാരണയിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം.

​കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി മേഖലയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും സൈനിക അനിശ്ചിതത്വവും നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ യു.എസുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നുമുള്ള ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന ആഗോള എണ്ണവിപണിക്കും കപ്പൽ ഗതാഗത മേഖലയ്ക്കും നേരിയ ആശ്വാസം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്കായി ചില പുതിയ മാർഗ്ഗരേഖകൾ നിലവിൽ വന്നതായും വിവരമുണ്ട്.

​അതേസമയം, ചർച്ചകളിൽ പൂർണ്ണമായൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി ഈ നീക്കങ്ങളെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. തർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടായാൽ ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവിന് ശമനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

