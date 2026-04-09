ഇറാനെതിരെ കടുപ്പിച്ച് ട്രംപ്: കരാർ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സൈനിക നീക്കം; ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതായി ഇറാൻ
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിശക്തമായ സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) ഇറാൻ വീണ്ടും അടച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ കടുത്ത പ്രസ്താവന. നിലവിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇറാൻ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വാർത്താ സംഗ്രഹം:
"യഥാർത്ഥമായ ഒരു കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ സൈന്യം ഇറാന്റെ അതിർത്തികളിൽ സജ്ജമായിരിക്കും. കരാർ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ തിരിച്ചടി ഇറാൻ നേരിടും." — ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
നിലവിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതീവ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മേഖലയിൽ ഒരു പൂർണ്ണയുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ.
- അന്ത്യശാസനവുമായി ട്രംപ്: ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയാൽ "ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങും" എന്ന വിവാദ പരാമർശവുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ലോകം ഇതുവരെ കാണാത്തത്ര ശക്തിയിൽ ഇറാൻ സൈന്യത്തെ തകർക്കുമെന്നാണ് ഭീഷണി.
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചു: ലോകത്തെ പ്രധാന എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ പൂർണ്ണമായും അടച്ചു. ഇസ്രായേൽ ലബനനിൽ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പകരമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഇറാൻ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
- ആഗോള സാമ്പത്തിക ഭീതി: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് മേൽ ഇറാൻ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ: ഇറാൻ അണുവായുധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുക എന്നീ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ്.