ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ എണ്ണക്കിണറുകളും ഖാർഗ് ദ്വീപും ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപിൻ്റെ ഭിഷണി
വാഷിംഗ്ടൺ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉടനടി തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ എണ്ണക്കിണറുകളും പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപും പൂർണ്ണമായും തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ ഉടൻ തീരുമാനമായില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും കുടിവെള്ള വിതരണ പ്ലാന്റുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ 'തുടച്ചുനീക്കുമെന്നും' ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ ഭാഗികമായി തടഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ കടുത്ത നിലപാട്.
“The United States of America is in serious discussions with A NEW, AND MORE REASONABLE, REGIME to end our Military Operations in Iran.” - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/0MWL2hSNmK— The White House (@WhiteHouse) March 30, 2026
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അന്തിമ മുന്നറിയിപ്പ്: ഒരു കരാറിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. "ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ തൊടാത്ത വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും എണ്ണക്കിണറുകളും ഖാർഗ് ദ്വീപും തകർത്ത് ഇവിടത്തെ ഞങ്ങളുടെ 'വാസം' അവസാനിപ്പിക്കും," എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ.
- ഖാർഗ് ദ്വീപ്: ഇറാന്റെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കയറ്റുമതിയുടെ 90 ശതമാനത്തിലധികം നടക്കുന്നത് ഖാർഗ് ദ്വീപ് വഴിയാണ്. ഇത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി യുഎസ് കരസേനയെ ഇറക്കിയേക്കുമെന്ന സൂചനയും ട്രംപ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- പകരം വീട്ടൽ: കഴിഞ്ഞ 47 വർഷമായി ഇറാൻ ഭരണകൂടം അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ നടത്തിയ അക്രമങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികാരമായിരിക്കും ഇതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു: ഭീഷണി മുഴക്കുമ്പോഴും, ഇറാനിലെ 'പുതിയതും വിവേകപൂർണ്ണവുമായ' ഭരണകൂടവുമായി ഗൗരവകരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ആഗോള വിപണിയിലെ ആശങ്ക
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അനിശ്ചിതത്വം കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ലിറ്ററിന് 115 ഡോളറിന് മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധം മുറുകിയാൽ വില 200 ഡോളർ കടന്നേക്കാമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വഴി യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ പരോക്ഷ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം തുടരുകയാണ്.