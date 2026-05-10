ഇറ്റലിക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാൻ ട്രംപ്; സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്: മെലോനിയുമായി കടുത്ത പോര്

By  Metro Desk May 10, 2026, 16:38 IST
World

വാഷിംഗ്ടൺ/റോം: യൂറോപ്പിലെ തങ്ങളുടെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ ഇറ്റലിയുമായി ഉടക്കി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറ്റലിയിലെ സൈനിക താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് യുഎസ് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് സൂചന നൽകി. ജോർജിയ മെലോനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ തങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • വിമർശനത്തിന് പിന്നിൽ: ഇറാൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറ്റലി സ്വീകരിച്ച നിലപാടാണ് ട്രംപിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. സിസിലിയിലെ സൈനിക താവളം അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായി വിട്ടുനൽകാൻ ഇറ്റലി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.
  • മെലോനിയുടെ പ്രതികരണം: സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ജോർജിയ മെലോനി വ്യക്തമാക്കി. സഖ്യകക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുമെന്ന് ഇറ്റലി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
  • സൈനിക സാന്നിധ്യം: നിലവിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഏകദേശം 13,000 അമേരിക്കൻ സൈനികരാണുള്ളത്. സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുന്നത് നാറ്റോയുടെ (NATO) സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

​നേരത്തെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇറ്റലിക്കും സ്പെയിനും എതിരെ സമാനമായ ഭീഷണി ഉയരുന്നത്. മേഖലയിലെ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇറ്റാലിയൻ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി വരികയാണ്.

