ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാൻ ട്രംപ്; കടുപ്പമേറിയ ഇറാൻ വിഷയങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക മനംമാറ്റം
May 9, 2026, 09:05 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനായി ഇറാനുമായുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിട്ടുവീഴ്ചാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കാനും ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുമുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം (Project Freedom): ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിദേശ കപ്പലുകളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'പ്രോജക്ട് ഫ്രീഡം' എന്ന സൈനിക നീക്കം ട്രംപ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു.
- നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ: പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും, ഇറാനുമായി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കരാറിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു.
- ഉപരോധം തുടരും: നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാനുമേലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കടുപ്പമായിത്തന്നെ തുടരുമെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- ലക്ഷ്യം: കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ആഗോളതലത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന എണ്ണവില നിയന്ത്രിക്കുകയും മേഖലയിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരികയുമാണ് ലക്ഷ്യം.
നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്ക ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചുവരികയാണ്. ഒരു അന്തിമ കരാറിലെത്തിയാൽ മേഖലയിലെ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാകും.