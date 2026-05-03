ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ട്രംപ്; യൂറോപ്പുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ
May 3, 2026, 11:42 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ജർമ്മനിയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സൈനികരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ പിൻവലിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഏകദേശം 5,000 സൈനികരെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിൻവലിക്കാനാണ് പെന്റഗണിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇത് വെറും തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൈനികരെ തിരിച്ചുവിളിക്കുമെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പിൻവലിക്കൽ നടപടികൾ: അടുത്ത 6 മുതൽ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ സൈനികരെ പിൻവലിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പെന്റഗൺ നിർദ്ദേശം നൽകി.
- കാരണം: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധ വിഷയത്തിൽ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്രിച്ച് മെർസ് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളും, പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മതിയായ സാമ്പത്തിക വിഹിതം നൽകുന്നില്ലെന്ന ട്രംപിന്റെ നിലപാടുമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ.
- നാറ്റോയുടെ ആശങ്ക: അമേരിക്കയുടെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കം നാറ്റോ (NATO) സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് യുഎസ് കോൺഗ്രസിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കൾ പോലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
- മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭീഷണി: ജർമ്മനിക്ക് പുറമെ ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യൂറോപ്പിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ ഏകദേശം 36,000-ത്തോളം യുഎസ് സൈനികർ ജർമ്മനിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.