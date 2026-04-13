ചന്ദ്രനിലും ട്രംപ് ടവർ; എഐ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ്: നടക്കാത്ത സ്വപ്നമെന്ന് വിദഗ്ധർ

By  Metro Desk Apr 13, 2026, 16:16 IST
Trumb Tower

ഭൂമിയിലെ പല പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലും ആഡംബര കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതുയർത്തിയ ശേഷം, ഇപ്പോൾ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കണ്ണ് ചന്ദ്രനിലേക്കാണ്. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ 'ട്രംപ് ടവർ' നിൽക്കുന്നതിന്റെ കൃത്രിമ ബുദ്ധി (AI) ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു.

പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ

​"ചന്ദ്രനിൽ ട്രംപ് ടവർ" എന്ന ആശയത്തിന് വലിയ പ്രചാരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ട്രംപ് പങ്കുവെച്ച എഐ ചിത്രത്തിൽ, ചന്ദ്രനിലെ ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ പ്രൗഢമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ കെട്ടിടം കാണാം. ട്രംപ് തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ഇത്തരം ഒരു കെട്ടിടം ചന്ദ്രനിൽ പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത്.

എത്ര കാലമെടുക്കും? യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത്?

​ട്രംപ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചെങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് തികച്ചും അപ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ബഹിരാകാശ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

  • സാങ്കേതിക പരിമിതികൾ: ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. అక్కడ ഒരു കൂറ്റൻ ആഡംബര കെട്ടിടം പണിയാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ (Logistics, construction materials, power source) മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
  • ചെലവ്: ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഓരോ കിലോ സാധനം എത്തിക്കുന്നതിനും കോടികളാണ് ചെലവ്. ട്രംപ് ടവർ പോലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ചെലവേറിയതാണ്.
  • ജീവൻ നിലനിർത്തൽ: ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ല. കടുത്ത ചൂടും തണുപ്പും, റേഡിയേഷനും ഉണ്ട്. ഇത്തരം ഒരിടത്ത് ആഡംബര കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം അവിടെ എത്തുന്നവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ (Life support system) ഒരുക്കുക എന്നതാണ്.
  • നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ: അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിയമങ്ങൾ (Outer Space Treaty) പ്രകാരം ചന്ദ്രൻ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ സ്വത്തല്ല. അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്.

​ഒരു സ്ഥിരമായ ചാന്ദ്ര താവളം (Moon base) നിർമ്മിക്കാൻ തന്നെ ശാസ്ത്രലോകം ഇനിയും ദശകങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ, ട്രംപ് പങ്കുവെച്ച ചിത്രം വെറുമൊരു കൗതുകം മാത്രമായി അവശേഷിക്കാനാണ് സാധ്യത.

