ഇറാൻ കരാറിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ ട്രംപ്; ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മിൽ വീണ്ടും വെടിനിർത്തൽ ധാരണ
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായി സമഗ്രമായ സമാധാന കരാറിലെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇസ്രായേലും ലെബനനും തമ്മിൽ വീണ്ടും വെടിനിർത്തൽ നടപ്പാക്കാൻ ധാരണയായി. വാഷിംഗ്ടണിൽ നടന്ന നാലാം ഘട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
യു.എസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവന പ്രകാരം, ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെക്കുകയും തെക്കൻ ലെബനനിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ പോരാളികളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ വെടിനിർത്തൽ നിലനിൽക്കൂ എന്ന കടുത്ത നിബന്ധന ഇസ്രായേൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളില്ല. എങ്കിലും, കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ലെബനൻ അതിർത്തിയിൽ ചില പ്രത്യേക സുരക്ഷാ മേഖലകൾ (Pilot Zones) രൂപീകരിക്കാനും അവിടെ ലെബനൻ ഔദ്യോഗിക സൈന്യത്തിന് മാത്രം പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നൽകാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ മറ്റ് സായുധ സംഘങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ലെബനനിലെ സംഘർഷം വലിയൊരു തടസ്സമായിരുന്നു. ഹിസ്ബുള്ള പൂർണ്ണമായി വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് യു.എസ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ഭാഗികമായ വെടിനിർത്തൽ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഹിസ്ബുള്ള നേതൃത്വം. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും ഇറാനുമായി ദീർഘകാല സമാധാന കരാറിലെത്തുന്നതിനുമുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ വെടിനിർത്തൽ ധാരണ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.