ആഗ്രഹിച്ചതു നടന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും: ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

By  Metro Desk May 31, 2026, 08:52 IST
Trumb New

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളിൽ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൈനിക നടപടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ കടുത്ത പരാമർശം.

ഇറാനുമായി ഒരു ആണവ കരാറിനോട് രാജ്യം അടുക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സൈനിക നീക്കമെന്ന ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോഴും മുന്നിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

 

​"ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു കരാറിനായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് വാർ (യുദ്ധ വകുപ്പ്) വഴി ഞങ്ങൾ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കും."

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

 

​ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന ഉറപ്പ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചർച്ചകളിൽ തങ്ങൾ സാവധാനമേ നീങ്ങുന്നുള്ളൂവെന്നും, ധൃതികൂട്ടിയാൽ നല്ലൊരു കരാറിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) ഉടൻ തുറക്കുക, യാത്രാ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് യുഎസിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും ശക്തമായ ബോംബാക്രമണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനയും ട്രംപ് നൽകുന്നുണ്ട്. 

Tags

Share this story

Featured

You may like