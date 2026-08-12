ട്രംപിന്റെ 'എയർഫോഴ്സ് വൺ' തന്ത്രം: വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെ 'ഇരയാക്കി'യെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാകുന്നു

By  Metro Desk Aug 12, 2026, 10:18 IST
എയർ ഫോയ്ഡ് വൺ

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാൻ വധഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായി മാറി സഞ്ചരിച്ച സംഭവം വിവാദത്തിലേക്ക്. ട്രംപ് മറ്റൊരു വിമാനത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ, പ്രധാന എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 'ഇരകളാക്കി' (Decoy Passengers) അപകടസാധ്യതയുള്ള വിമാനത്തിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് യുഎസിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം

​തുർക്കിയിൽ നടന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം തിരികെ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത്. ട്രംപിനെയും എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ ആക്രമണ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

​തുടർന്ന്, എല്ലാവരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ട്രംപ് ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിലൂടെ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിൽ കയറി. എന്നാൽ വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, വിമാനത്തിന്റെ മറുവശത്തെ വാതിലിലൂടെ ഒരു കേറ്ററിംഗ് ട്രക്കിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ട്രംപിനെയും ഏതാനും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും രഹസ്യമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സി-32എ (C-32A) എന്ന ചെറിയ സൈനിക വിമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

​എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം വിവാദമാകുന്നത്?

​ട്രംപ് രഹസ്യമായി മറ്റൊരു വിമാനത്തിലേക്ക് മാറിയ വിവരം എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയോ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരെയോ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. യാത്രയിലുടനീളം വിമാനത്തിന്റെ വിൻഡോ ഷേഡുകൾ താഴ്ത്തിവെക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.

​ജീവൻ അപകടത്തിലാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിമാനത്തിൽ ട്രംപ് ഇല്ലെന്ന കാര്യം മറച്ചുവെച്ച്, മറ്റുള്ളവരെ വ്യാജ യാത്രക്കാരായി (Decoys) ഉപയോഗിച്ചത് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും ചട്ടലംഘനവുമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നു.

ഇത് തികച്ചും അഭൂതപൂർവ്വവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ സംഭവമാണ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ സുരക്ഷ മാത്രമല്ല, ആ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എന്ത് മുൻകരുതലുകളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം — റിച്ച്ബ്ലൂ മെന്താൾ (യുഎസ് സെനറ്റർ)

​അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യം

​യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം (ICD 191) ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഗ്രൂപ്പിനോ നേരെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചാൽ അത് അവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നില്ല.

​ഈ സംഭവത്തിൽ യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

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