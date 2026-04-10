ട്രംപിന്റെയും പുടിന്റെയും നടപടികൾ തിരിച്ചടിയാകുന്നു; ബ്രിട്ടനിലെ ഊർജ്ജ നിരക്ക് വർധനയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് കെയർ സ്റ്റാർമർ
ലണ്ടൻ: റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിന്റെയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെയും വിദേശനയങ്ങളും നടപടികളും ബ്രിട്ടനിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ. ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം രാജ്യത്തെ ഊർജ്ജ നിരക്കുകൾ അടിക്കടി മാറുന്നതിൽ താൻ 'മടുത്തു' (fed up) എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഐ.ടി.വി ന്യൂസിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് സ്റ്റാർമർ ഈ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പുടിനും ട്രംപും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ കാരണം ബ്രിട്ടനിലെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വൈദ്യുതി, ഗ്യാസ് ബില്ലുകൾ അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി: ആഗോള എണ്ണ-വാതക വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കാരണം ട്രംപിന്റെയും പുടിന്റെയും ഇടപെടലുകളാണെന്ന് സ്റ്റാർമർ ആരോപിക്കുന്നു.
- മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സംഘർഷം: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടതും ആഗോള വിപണിയെ ബാധിച്ചതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- ബ്രിട്ടന്റെ നിലപാട്: വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ, ബ്രിട്ടൻ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സ്റ്റാർമർ ആവർത്തിച്ചു.
- ട്രംപുമായുള്ള ഭിന്നത: ലബനനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തണമെന്ന ബ്രിട്ടന്റെ നിലപാടിനെ ട്രംപ് വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും ആരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങില്ലെന്നും സ്റ്റാർമർ വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ടാം തവണ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ട്രംപ് സ്വീകരിക്കുന്ന കർക്കശമായ വിദേശനയങ്ങളെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കാൻ സ്റ്റാർമർ തയ്യാറായത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വലിയ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.