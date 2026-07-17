ഗാസ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് ട്രംപിന്റെ 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' പിൻവാങ്ങി
വാഷിംഗ്ടൺ / ഗാസ: ഗാസയിലുടനീളം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ബാങ്കുകളും ആശുപത്രികളും പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി. .യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' (BoP) വിഭാവനം ചെയ്ത ഗാസ വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പകരമായി, ദക്ഷിണ ഗാസയിലെ റഫയ്ക്ക് സമീപമുള്ള അതിർത്തി മേഖലയിൽ ഒരു ചെറിയ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് (Pilot Scheme) നടപ്പിലാക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
താൽക്കാലിക ക്യാമ്പുകൾ: റഫയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ബഫർ സോണിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികൾക്കായി താൽക്കാലിക കാബിനുകൾ (Portable cabins) മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ മേഖല മാത്രമാകും ഇത്.
ഭരണസംവിധാനം: ഈ പൈലറ്റ് ക്യാമ്പിൽ പ്രാദേശിക പലസ്തീനിയൻ ഭരണകൂടവും, പ്രത്യേക പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പലസ്തീൻ പൊലീസും, ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സേനയും (International Stabilization Force - ISF) ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഫണ്ടിന്റെ കുറവ്: ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിക്കായി ആദ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന $17 ബില്യൺ (1,700 കോടി ഡോളർ) തുകയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഫണ്ടിന്റെ കടുത്ത ക്ഷാമവും പദ്ധതി ചുരുക്കാൻ കാരണമായി.
വിമർശനങ്ങളും ആശങ്കകളും:
ഈ പൈലറ്റ് പദ്ധതിയെ മുൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി എഹൂദ് ഓൾമെർട്ട് അടക്കമുള്ള വിമർശകർ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത്. ഇതൊരു 'കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്' (Concentration Camp) പോലെയാകുമെന്നും പലസ്തീൻ ജനതയുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കുമെന്നും വിവിധ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും നയതന്ത്രജ്ഞരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഗാസയിലെ നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും കാരണം ഈ ചെറിയ പൈലറ്റ് പദ്ധതി പോലും ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെയല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.