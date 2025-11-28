ട്രംപിന്റെ 'ഗ്രീൻ കാർഡ്' നിയന്ത്രണം; 19 രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാർ കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ: ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുമോ
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം രണ്ട് നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികർക്ക് വെടിയേറ്റ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, 19 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരതാമസക്കാരുടെ (ഗ്രീൻ കാർഡ് ഉടമകൾ) വിവരങ്ങൾ കർശനമായി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിർദ്ദേശം നൽകി.
അഫ്ഗാൻ പൗരനാണ് വെടിവെപ്പിന് പിന്നിൽ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം കുടിയേറ്റ നയങ്ങളിൽ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. യു.എസ്. സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (USCIS) ഡയറക്ടർ ജോസഫ് എഡ്ലോവ് ആണ് 'ആശങ്കയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ' (Countries of Concern) നിന്നുള്ള എല്ലാ ഗ്രീൻ കാർഡ് അപേക്ഷകളും പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.
കർശന നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 19 രാജ്യങ്ങൾ:
ജൂൺ മാസത്തിൽ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ അതേ 19 രാജ്യങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ഈ പുതിയ നടപടി ബാധിക്കുക.
- അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ (Afghanistan)
- ബർമ (മ്യാൻമർ) (Burma/Myanmar)
- ചാഡ് (Chad)
- റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ (Republic of the Congo)
- ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ (Equatorial Guinea)
- എറിത്രിയ (Eritrea)
- ഹെയ്തി (Haiti)
- ഇറാൻ (Iran)
- ലിബിയ (Libya)
- സൊമാലിയ (Somalia)
- സുഡാൻ (Sudan)
- യെമൻ (Yemen)
- ബുറുണ്ടി (Burundi)
- ക്യൂബ (Cuba)
- ലാവോസ് (Laos)
- സിയേറ ലിയോൺ (Sierra Leone)
- ടോഗോ (Togo)
- തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ (Turkmenistan)
- വെനസ്വേല (Venezuela)
ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കുമോ?
നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യ (India) ഈ 19 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ഈ പ്രത്യേക നീക്കം ഇന്ത്യക്കാരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല.
എങ്കിലും, ഗ്രീൻ കാർഡ് നടപടികൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകന്റെ രാജ്യം ഒരു പ്രധാന 'എതിർ ഘടകമായി' (Adverse Factor) പരിഗണിക്കാൻ USCIS ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ട്രംപ് ഭരണകൂടം പൊതുവായി കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി, ഇത് ഭാവിയിൽ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.