ട്രംപിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി; എച്ച്-1ബി വിസക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ യുഎസിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു

Sep 21, 2025, 19:14 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ എച്ച്-1ബി വിസാ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയും ആശയക്കുഴപ്പവും. ഈ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിരവധി എച്ച്-1ബി വിസക്കാർ. ഇത് വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

​പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, എച്ച്-1ബി വിസ അപേക്ഷകർക്കായി കമ്പനികൾ ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ വാർഷിക ഫീസ് നൽകണം. "അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുക" എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പുതിയ വിസ അപേക്ഷകൾക്കും നിലവിലെ വിസ പുതുക്കലുകൾക്കും ബാധകമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി. പിന്നീട്, പുതിയ അപേക്ഷകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഫീസ് ബാധകമാവുകയെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വിശദീകരണം നൽകിയെങ്കിലും, വിദേശത്തായിരുന്ന പലരും ഭയന്ന് തിടുക്കത്തിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

​ഈ പുതിയ നയം ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക. എച്ച്-1ബി വിസ കൈവശമുള്ളവരിൽ 70 ശതമാനവും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഉത്തരവ് വന്ന ഉടൻ തന്നെ യാത്രകൾ റദ്ദാക്കിയവരും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയവരുമുണ്ട്. അതേസമയം, നിലവിൽ എച്ച്-1ബി വിസയുള്ളവർക്ക് ഈ പുതിയ നിയമം ബാധകമല്ലെന്നും അവർക്ക് സാധാരണ പോലെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്നും യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (USCIS) പിന്നീട് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​ഈ നീക്കം അമേരിക്കയിലെ ടെക് കമ്പനികളെയും ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദഗ്ധരായ വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ ചെലവ് വരുമെന്നതാണ് അവർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി. ഇത് കമ്പനികളെ ജോലികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമോ എന്നും ആശങ്ക ഉയരുന്നുണ്ട്.

