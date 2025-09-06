പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ പേര് 'യുദ്ധ വകുപ്പ്' എന്നാക്കി മാറ്റി ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ്

By Metro DeskSep 6, 2025, 10:04 IST
Trump

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ (Department of Defense) പേര് 'യുദ്ധ വകുപ്പ്' (Department of War) എന്നാക്കി മാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഈ മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് അമേരിക്കൻ സൈനിക ശക്തിയെ കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

​പുതിയ ഉത്തരവനുസരിച്ച്, 'ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് വാർ' എന്ന പേര് താൽക്കാലികമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു 'സെക്കൻഡറി ടൈറ്റിൽ' ആയിരിക്കും. പേര് ഔദ്യോഗികമായി മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്. പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്തിനെ ഇനിമുതൽ 'സെക്രട്ടറി ഓഫ് വാർ' എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

​ഈ പേര് മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ ട്രംപിൻ്റെ ചില നിലപാടുകളാണുള്ളത്. 'പ്രതിരോധം' എന്ന പേര് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ശേഷിക്ക് വേണ്ടത്ര ഊന്നൽ നൽകുന്നില്ലെന്നും, 'യുദ്ധം' എന്ന പേര് കൂടുതൽ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്ക ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലും വിജയിച്ചത് 'വാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്' ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

​ട്രംപിന്റെ ഈ നീക്കം നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൈന്യത്തെ കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകമാക്കാനും, പോരാട്ടവീര്യം വളർത്താനും ഈ മാറ്റം സഹായിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം. കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം.

​1947-ൽ ഹാരി ട്രൂമാൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് 'വാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്' എന്ന പേര് മാറ്റി 'ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ്' എന്നാക്കിയത്. 

