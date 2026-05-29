ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപിന്റെ സമാധാന കരാർ; കരട് രേഖ ഇസ്രായേലിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും കൈമാറി
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായി നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക സമാധാന കരാറിന്റെ കരട് രൂപം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇസ്രായേലിനും മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികൾക്കും കൈമാറി. നിലവിലുള്ള താല്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ലംഘിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും, ചർച്ചകൾ പാതിവഴിയിൽ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാനുമാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ വേഗതയേറിയ നീക്കം.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമാധാന പാക്കേജിന്റെ പ്രധാന വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ട്രംപ് പുതിയ കരട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കരാറിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ:
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കൽ: ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കായി 30 ദിവസത്തിനകം പൂർണ്ണമായി തുറന്നുനൽകും.
- ഉപരോധം പിൻവലിക്കൽ: ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കപ്പൽ ഉപരോധം ഘട്ടംഘട്ടമായി നീക്കും.
- ഫണ്ട് കൈമാറ്റം: വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഇറാന്റെ 12 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 1200 കോടി ഡോളർ) വരെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഇറാന് ലഭ്യമാക്കും.
- ആറ്റമിക് ചർച്ചകൾ: ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് 60 ദിവസത്തിനകം പുതിയ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കും. ഉയർന്ന തോതിൽ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ശേഖരം ഇല്ലാതാക്കാനും ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസിയുടെ (IAEA) മേൽനോട്ടം ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
ഇസ്രായേലിന്റെ ആശങ്ക:
ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയുമായുള്ള സ്ഥിരമായ വെടിനിർത്തൽ കൂടി ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാലും, ഇറാന്റെ ആണവ സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിന്മേൽ കർശനമായ പെട്ടെന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാലും ഇസ്രായേൽ ഈ കരാറിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തരല്ലെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കരാർ പൂർണ്ണമായി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ (UN Security Council) അംഗീകാരം വേണമെന്ന് ചൈനയും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കരാറിന്റെ ഭാഷാപരമായ ചില തിരുത്തലുകളിൽ യുഎസും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് വ്യക്തമാക്കിയത്.