ട്രംപിന്റെ കടുത്ത ഭീഷണിയും ഇറാന്റെ പ്രതിരോധവും: ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഇരുപക്ഷവും
വാഷിങ്ടൺ / ടെഹ്റാൻ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെച്ചൊല്ലി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക-സൈനിക ശക്തിപരീക്ഷണം (Endurance Game) അതീവ സങ്കീർണ്ണമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷം ഉടലെടുത്തത്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ വ്യോമാക്രമണം അടക്കമുള്ള കടുത്ത സൈനിക നടപടികൾക്ക് മുതിരുന്നതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറാൻ സാമ്പത്തികമായി 'പൂർണ്ണ തകർച്ചയുടെ' വക്കിലാണെന്നും, പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് എത്രയും വേഗം തുറക്കാൻ ടെഹ്റാൻ വൈറ്റ് ഹൗസിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതായും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഇറാന്റെ നാവികസേന.
ആർക്കാണ് മേൽക്കൈ? ഒരു വിലയിരുത്തൽ
ഈ 'അവസാനഘട്ട സഹിഷ്ണുതാ കളിയിൽ' ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും സാധ്യതകളും ഇങ്ങനെയാണ്:
- അമേരിക്കയുടെ കരുത്ത് (US Strategy): അത്യാധുനിക സൈനിക സന്നാഹങ്ങളും ഇസ്രായേലുമായി ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണ ഭീഷണിയുമാണ് യുഎസിന്റെ പ്രധാന ആയുധം. കടുത്ത ഉപരോധങ്ങളിലൂടെ ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായി തളർത്തുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ട്രംപ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ട്രംപ് നടത്തിയ ചർച്ചയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
- ഇറാന്റെ പ്രതിരോധം (Iran's Resistance): ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം ഇറാനാണ് അനുകൂലമായ മേൽക്കൈ നൽകുന്നത്. കടലിടുക്കിൽ മൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചും പടകപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടും ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ ഇറാനാകും. ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നാൽ അത് യുഎസിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.
ഇസ്ലാമാബാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പാകിസ്ഥാന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ സമാധാന ചർച്ചകളും വെടിനിർത്തൽ ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഈ 'എൻഡ്യൂറൻസ് ഗെയിമിൽ' ആര് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭാവി. ഒരു വശത്ത് യുഎസിന്റെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക-സൈനിക സമ്മർദ്ദവും, മറുവശത്ത് ആഗോള വിപണിയെത്തന്നെ ബന്ദിയാക്കാനുള്ള ഇറാന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളും നേർക്കുനേർ പോരാടുകയാണ്. വഴിമാറാൻ ഇരുപക്ഷവും തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മേഖല അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.