സമാധാന നീക്കത്തിനായി ട്രംപിന്റെ ഉന്നത സഹായി മോസ്കോയിലേക്ക്; യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് സെലെൻസ്കി

By Metro DeskUpdated: Nov 26, 2025, 17:43 IST
World

റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എത്തി. ചർച്ചകൾക്കായി ട്രംപ് തൻ്റെ ഉന്നത സഹായിയെ മോസ്കോയിലേക്ക് അയച്ചു.

മോസ്കോയിലെ ചർച്ച:

റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനുമായി സമാധാന ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനായാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി മോസ്കോയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. യുഎസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച 28 ഇന സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ കരട് രേഖ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റഷ്യൻ അധികൃതരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.

സെലെൻസ്കിയുടെ പ്രതികരണം:

അതേസമയം, യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി സമാധാന ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റുമായി (POTUS - President of the United States) കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു. 'സെൻസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ്സ്' (പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി വാഷിംഗ്ടൺ സന്ദർശിക്കാനും ട്രംപുമായി ചർച്ച നടത്താനും തയ്യാറാണെന്നാണ് സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കിയത്.

​റഷ്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉടമ്പടിയിലുണ്ടെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് യുക്രെയ്ൻ സമാധാനത്തിന് വഴങ്ങിയെന്ന സൂചന നൽകുന്നത്. വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കുക, യുക്രെയ്നിന് നാറ്റോ അംഗത്വം നിഷേധിക്കുക, ചില പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുനൽകുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

​ഈ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെ യുക്രെയ്ൻ റഷ്യൻ സമാധാന കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ശക്തമാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like