ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: "ഇതുവരെ കാണാത്ത പ്രത്യാഘാതം ഇറാൻ നേരിടേണ്ടി വരും"
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ തിരിച്ചടിക്ക് മുതിർന്നതാണ് അമേരിക്കയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
- ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം: ഇറാൻ വീണ്ടും ആക്രമണം തുടർന്നാൽ "ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള അതിശക്തമായ സേനയെ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടിക്കുമെ"ന്ന് ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ (Truth Social) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- യുഎസ് ലക്ഷ്യം: ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷി പൂർണ്ണമായും തകർക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
ദുബായ്, ദോഹ, ബഹ്റൈൻ നഗരങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ
ഇറാന്റെ മിസൈൽ - ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങൾ വിറച്ചു.
- ദുബായ് (Dubai): ദുബായിലെ പ്രസിദ്ധമായ പാം ജുമൈറയിലെ (Palm Jumeirah) ഒരു ഹോട്ടലിന് സമീപം മിസൈൽ പതിച്ച് തീപിടുത്തമുണ്ടായി. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ (DXB) ഒരു ഭാഗത്ത് മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് നേരിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ നാല് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
- ദോഹ (Doha): ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിലും വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപവും സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു. ഇറാൻ തൊടുത്തുവിട്ട പല മിസൈലുകളും ഖത്തർ പ്രതിരോധ സേന ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തു.
- ബഹ്റൈൻ (Bahrain): ബഹ്റൈനിലെ യുഎസ് നേവി ആസ്ഥാനത്തിന് (US 5th Fleet) നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചു. മനാമയിലെ ജനവാസ മേഖലകളിലും മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യാത്രക്കാർക്കുള്ള പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ
യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വിമാന സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായും താറുമാറായി.
- എമിറേറ്റ്സ് സർവീസുകൾ: സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ദുബായിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഇന്ന് (മാർച്ച് 1) ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ (3 PM UAE Time) നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
- എയർ ഇന്ത്യ: പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്കുള്ള 50-ഓളം അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ എയർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കി.
അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: യുഎഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ജനങ്ങളുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് അടിയന്തര ജാഗ്രതാ സന്ദേശം (Emergency Alert) അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തുടരുകയും ജനാലകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ഇന്ത്യൻ എംബസി നിർദ്ദേശം: യുഎഇയിലെയും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും പ്രാദേശിക അധികൃതരുടെ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.
