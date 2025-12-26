മനസ്സുലയ്ക്കുന്ന ഓർമ്മയായി സുനാമി; ലോകത്തെ നടുക്കിയ മഹാദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് 21 വയസ്സ്
ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിലൊന്നായ സുനാമി ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് 21 വയസ്സ്. 2004 ഡിസംബർ 26-ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെയാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്ര ദ്വീപിന് സമീപം സമുദ്രത്തിനടിയിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം രാക്ഷസത്തിരമാലകളായി തീരങ്ങളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയത്.
ദുരന്തത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം:
- ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ: ഇന്തോനേഷ്യ, ശ്രീലങ്ക, ഇന്ത്യ, തായ്ലൻഡ് തുടങ്ങി 14 രാജ്യങ്ങളിലായി ഏകദേശം 2.30 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനുകളാണ് അന്ന് പൊലിഞ്ഞത്.
- കേരളത്തിൽ: കേരളത്തിന്റെ തീരദേശങ്ങളിലും സുനാമി വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട്, കരുനാഗപ്പള്ളി, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വൈപ്പിൻ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലായി 170-ലധികം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. നൂറുകണക്കിന് വീടുകളും ബോട്ടുകളും കടലെടുത്തു.
- സ്മരണാഞ്ജലി: ദുരന്തത്തിൽ ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ തീരദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും പുഷ്പാർച്ചനയും നടക്കും. ആലപ്പാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സുനാമി സ്മാരകങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കും.
കടൽ നൽകിയ ആ വലിയ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട്, തീരദേശ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയെങ്കിലും, ആ കറുത്ത ഞായറാഴ്ചയുടെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും തീരദേശവാസികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിങ്ങലായി അവശേഷിക്കുന്നു.