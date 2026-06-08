ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ സുനാമി; തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടം
മനില: തെക്കൻ ഫിലിപ്പീൻസിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ വൻ സുനാമി. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ അടിച്ചുകയറിയതിനെ തുടർന്ന് വൻ നാശനഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ 38 ഓളം കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു.ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ.
സ്കൂൾ -സർവകലാശാല കെട്ടിടങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ തകർന്നു. പല സ്കൂളുകളും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സമയത്താണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പ്രാദേശിക സമയം 7.37-ഓടെയാണ് ഫിലിപ്പീൻസിലെ മിന്ദനാവോ (Mindanao) ദ്വീപിന് സമീപം കടലിൽ ഭൂചലനമുണ്ടായത്. സരംഗാനി പ്രവിശ്യയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മാറിയാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ ഫിലിപ്പീൻസിന് പുറമെ ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ അയൽരാജ്യങ്ങളിലും അധികൃതർ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിച്ചു.
പസഫിക് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചില തീരങ്ങളിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള തിരമാലകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും അടിയന്തരമായി മാറിത്താമസിക്കണമെന്ന് ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെർഡിനൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എഴുപതു ലക്ഷത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രമുഖ തീരദേശ നഗരമായ ജനറൽ സാന്റോസിൽ (General Santos City) നിരവധി ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും തകർന്നുവീണു. വൈദ്യുതി ബന്ധം പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ തുടർച്ചലനങ്ങളും (Aftershocks) അനുഭവപ്പെടുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.