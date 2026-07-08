മാക്രോണിന്റെ സിറിയൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഡമാസ്കസിൽ ഇരട്ട ബോംബ് സ്ഫോടനം; 18 പേർക്ക് പരിക്ക്: ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് സുരക്ഷിതൻ
ഡമാസ്കസ്: ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിന്റെ ചരിത്രപ്രധാനമായ സിറിയൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ തലസ്ഥാനമായ ഡമാസ്കസിൽ ഇരട്ട ബോംബ് സ്ഫോടനം. മാക്രോൺ തങ്ങിയിരുന്ന ഫോർ സീസൺസ് ഹോട്ടലിന് സമീപമാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 18 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. എന്നാൽ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തന്നെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വാഹനവ്യൂഹം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ മാക്രോൺ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻഷ്യൽ കൊട്ടാരമായ എലീസി (Elysee) സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സിറിയയിൽ ബഷാർ അൽ അസദിന്റെ ഭരണം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം രാജ്യം സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാഷ്ട്രത്തലവനാണ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ. പുതിയ സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് അൽ-ഷറായുമായി ഔദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി മാക്രോൺ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയ സമയത്തായിരുന്നു സ്ഫോടനം. റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറിലും സമീപത്തെ മാലിന്യ നിക്ഷേപണ പെട്ടിയിലുമാണ് ബോംബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് കനത്ത പുകയും തീയും പടരുകയും നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
സിറിയൻ ജനതയുടെ പരമാധികാരത്തോടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ തകർക്കാൻ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. എന്റെ സന്ദർശനം തുടരും."— ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ (എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചത്)
സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഭയപ്പെടാതെ മാക്രോൺ സിറിയൻ പ്രസിഡന്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നയതന്ത്രബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അംബാസഡർമാരെ പുനർനിയമിക്കാനും സാമ്പത്തിക-സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കാനും ഇരുനേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചു. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ സിറിയൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി.