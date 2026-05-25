രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ, രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ: ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നിഴലിൽ ബെയ്റൂട്ട്
ബെയ്റൂട്ട്: രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും വിട്ടൊഴിയാത്ത ലെബനനിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ വിഭിന്നമായ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ-സുരക്ഷാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളായി മാറുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏക അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ ബെയ്റൂട്ടിലെ 'റഫീഖ് ഹരീരി എയർപോർട്ട്' സായുധ സംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനവലയത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് ബദലായി വടക്കൻ ലബനനിൽ പൂർണ്ണമായും ലെബനൻ സർക്കാരിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 'ഖലായത്ത് വിമാനത്താവളം' (റെനെ മൊവാദ് എയർപോർട്ട്) വാണിജ്യ സർവീസുകൾക്കായി തുറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
1. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നിഴലിൽ ബെയ്റൂട്ട് വിമാനത്താവളം
വർഷങ്ങളായി ലബനന്റെ പ്രധാന വ്യോമപാതയായ ബെയ്റൂട്ട് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള തെക്കൻ ബെയ്റൂട്ടിനോട് ചേർന്നാണ്. വിമാനത്താവളം വഴി ഇറാൻ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പണവും ആയുധങ്ങളും കടത്തുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഇസ്രായേലുമായുള്ള സൈനിക സംഘർഷങ്ങളുടെ സമയത്തെല്ലാം ഈ വിമാനത്താവളം നിരന്തരം ഭീഷണി നേരിട്ടിരുന്നു. അടുത്തിടെ ലെബനൻ സർക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഹിസ്ബുള്ള അനുകൂലികളെ മാറ്റാനും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോഴും വലിയൊരു സുരക്ഷാ നിഴലിലാണ്.
2. സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഖലായത്ത് വിമാനത്താവളം
ബെയ്റൂട്ട് വിമാനത്താവളത്തിന് മേലുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പിടി അയയ്ക്കാനും, രാജ്യത്തിന് സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു വ്യോമമാർഗ്ഗം ഒരുക്കാനുമായി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വടക്കൻ ലെബനനിലെ ഖലായത്ത് (Qlayaat) വിമാനത്താവളത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. സിറിയൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ഈ വിമാനത്താവളം പൂർണ്ണമായും ലെബനൻ സൈന്യത്തിന്റെയും ഔദ്യോഗിക ഭരണകൂടത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
ഇവിടെ വാണിജ്യ-കാർഗോ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകരെ ക്ഷണിക്കുകയും ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വിമാനത്താവളം പൂർണ്ണ സജ്ജമാകുന്നതോടെ ബെയ്റൂട്ടിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വികസനവും സാമ്പത്തിക പ്രതീക്ഷകളും
ദാരിദ്ര്യം രൂക്ഷമായ വടക്കൻ ലെബനൻ മേഖലയ്ക്ക് ഖലായത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം വലിയ സാമ്പത്തിക ഉണർവ് നൽകും. ടൂറിസം, വ്യാപാരം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നതിനൊപ്പം സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇടപെടലുകളില്ലാത്ത സുരക്ഷിതമായ ഒരു യാത്രാസംവിധാനം ലെബനൻ ജനതയ്ക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകുമെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനങ്ങളുടെ തടവറയിലായ ഒരു വിമാനത്താവളവും, രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും വികസനവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിമാനത്താവളവും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ലെബനനിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്.