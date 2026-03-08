ലബനനിൽ രണ്ട് ഇസ്രായേൽ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ഇറാനിൽ കനത്ത ബോംബാക്രമണം തുടർന്ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും
ടെൽ അവീവ്/ബെയ്റൂട്ട്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം ആളിപ്പടരുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. തെക്കൻ ലബനനിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഇസ്രായേൽ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ലബനൻ അതിർത്തിയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ ആൾനാശമാണിത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സൈനികരുടെ മരണം: ലബനനിലെ കരയുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) സ്ഥിരീകരിച്ചു. മഹർ ഖതാർ (38) എന്ന സൈനികനാണ് മരിച്ചവരിലൊരാൾ.
- ഇറാനിൽ ബോംബാക്രമണം: ടെഹ്റാനിലെ എണ്ണ സംഭരണശാലകൾക്കും സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും നേരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി കനത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ടെഹ്റാനിലെ ആകാശം പുകപടലങ്ങളാൽ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്.
- ലബനനിലെ സ്ഥിതി: ലബനനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 394 ആയി ഉയർന്നതായി ലബനൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 83 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
- തിരിച്ചടി: കുവൈറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇന്ധന ടാങ്കുകൾക്കും ബഹ്റൈനിലെ ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്കും നേരെ ഇറാൻ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം: കൊല്ലപ്പെട്ട ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിക്ക് പകരം ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഇറാനിൽ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും ഇറാനെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ നിരുപാധികം കീഴടങ്ങണമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ആവശ്യം. ഒൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന യുദ്ധം ആഗോള വിപണിയെയും വ്യോമഗതാഗതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
