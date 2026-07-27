സിയാറ്റിലിൽ ഭക്ഷ്യമേളയ്ക്കിടെ വെടിവെപ്പ്: രണ്ടു മരണം; കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്ക്

By  Metro Desk Jul 27, 2026, 09:29 IST
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വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റിൽ സെന്ററിൽ നടന്ന പ്രശസ്തമായ 'ബൈറ്റ് ഓഫ് സിയാറ്റിൽ' (Bite of Seattle) ഭക്ഷ്യമേളയ്ക്കിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പ്രാദേശിക സമയം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറുമണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

​ഏഴ് മുതൽ എട്ട് തവണ വരെ വെടിയൊച്ച കേട്ടതായി സംഭവസമയത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയ മേളയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെടിവെപ്പ് വലിയ ഭീതി പരത്തി. ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവനും കൊണ്ട് ചിതറിയോടുകയായിരുന്നു.

​പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ഹാർബർവ്യൂ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.

​സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സിയാറ്റിൽ പോലീസ് പ്രദേശം നിരോധിത മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആളുകളോട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരരുതെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. വൻ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അക്രമിയെക്കുറിച്ചോ വെടിവെപ്പിനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

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