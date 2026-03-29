ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് വഴി രണ്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ കൂടി പുറത്തേക്ക്; പച്ചക്കൊടി കാട്ടി ഇറാൻ
Mar 29, 2026, 16:34 IST
രാജ്യങ്ങളെയും ലോകത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) ഇറാൻ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള 'സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ' കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാൻ യാത്രാാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- കപ്പലുകൾ: പാചകവാതകം (LPG) വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള BW Tyr, BW Elm എന്നീ രണ്ട് ടാങ്കറുകളാണ് പുതുതായി കടലിടുക്ക് കടന്നത്. ഇവ ഉടൻ തന്നെ മുംബൈ, മംഗളൂരു തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തും.
- നിലവിലെ അവസ്ഥ: നേരത്തെ Pine Gas, Jag Vasant എന്നീ കപ്പലുകളും ഇതേ പാതയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ ആറോളം എൽപിജി ടാങ്കറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടൽ: ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയവും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഇറാൻ അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇനിയും 20-ഓളം ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
- സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ: ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഈ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷാ കവചമൊരുക്കാൻ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നീക്കം ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്, കാരണം ഇന്ത്യയുടെ പാചകവാതക ഇറക്കുമതിയുടെ 60 ശതമാനവും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്.