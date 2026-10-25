വടക്കൻ യൂറോപ്പിൽ അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ്: ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകൾ ഇരുട്ടിൽ, ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു
Oct 25, 2026, 21:15 IST
ലണ്ടൻ/പാരിസ്: വടക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വീശിയടിച്ച ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിലും കനത്ത മഴയിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം. വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു.
മണിക്കൂറിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ച കനത്ത കാറ്റിൽ നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുകയും വൈദ്യുത ലൈനുകൾ തകരുകയും ചെയ്തു. റോഡ്-റെയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പലയിടത്തും താറുമാറായി. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് നിരവധി വിമാന സർവീസുകളും ഫെറി സർവീസുകളും റദ്ദാക്കുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും തടസ്സപ്പെട്ട ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കാനുമുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വരും മണിക്കൂറുകളിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.