യുഎഫ്ഒ വെളിപ്പെടുത്തൽ; എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം; ട്രംപിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുന്നു
May 9, 2026, 16:28 IST
വർഷങ്ങളായി അമേരിക്കൻ സർക്കാർ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന യുഎഫ്ഒ (Unidentified Anomalous Phenomena - UAP) സംബന്ധിച്ച 160-ലധികം രേഖകളാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടത്. എന്നാൽ, ഈ ഫയലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പഴയ കാലത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളും അവ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങളുമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അവ്യക്തമായ തെളിവുകൾ: അപ്പോളോ 11 ദൗത്യത്തിനിടെ ബസ് ആൽഡ്രിൻ കണ്ട 'വലിയ വസ്തുവിനെ' കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഇറാഖ്, സിറിയ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവ്യക്തമായ സൈനിക ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
- ട്രംപിന്റെ നിലപാട്: "എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ" എന്ന് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. പരമാവധി സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.
- തുടർ നടപടികൾ: ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും ട്രംപ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിമർശനം:
പതിറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തിരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വെറും 'പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ' മാത്രമായിരുന്നുവോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് യുഎഫ്ഒ നിരീക്ഷകർ. കാര്യമായ പുതിയ വിവരങ്ങളൊന്നും ഈ ഫയലുകളിൽ ഇല്ലെന്നും പലതും നേരത്തെ തന്നെ പൊതുമധ്യത്തിൽ ഉള്ളവയാണെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.