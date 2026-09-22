സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് 'പ്രതിരോധ സൈനിക സഹായം' നൽകാൻ യുകെ; സ്ഥിരീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻഡി ബേൺഹാം
ലണ്ടൻ: യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടുന്ന സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ബ്രിട്ടൻ. സൗദി അറേബ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് 'പ്രതിരോധ സൈനിക സഹായം' (Defensive military support) നൽകാൻ യുകെ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ആൻഡി ബേൺഹാം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഹൂതികളുടെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തടയുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗദി പോർവിമാനങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തുവെച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 'എയർ-ടു-എയർ റീഫ്യൂവലിംഗ്' (Air-to-air refuelling) സൗകര്യമാണ് യുകെ പ്രധാനമായും നൽകുക. ഇതിനായി റോയൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ (RAF) ഒരു വോയേജർ വിമാനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി വെസ് സ്ട്രീറ്റിംഗ്, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.
ചെങ്കടൽ വഴിയുള്ള വ്യാപാര പാതകളും എണ്ണ വിതരണവും സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടന്റെ കൂടി ആവശ്യമാണെന്ന് ആൻഡി ബേൺഹാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇത് യുകെയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതച്ചെലവ് (Cost of living) വർധിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ഇത് തടയാൻ കൂടിയാണ് ഈ അടിയന്തര ഇടപെടലെന്നും, എന്നാൽ ഈ സൈനിക സഹായം പരിമിതമായ സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.