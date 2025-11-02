യുകെ ട്രെയിൻ ആക്രമണം; ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയില്ലെന്ന് യുകെ പോലീസ്; അറസ്റ്റിലായവർ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ

By Metro DeskNov 2, 2025, 18:52 IST
ലണ്ടൻ: കിഴക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡോൺകാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ നടന്ന കത്തിക്കുത്ത് സംഭവം തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് പോലീസ് (BTP) അറിയിച്ചു.

  • സംഭവം: ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ലണ്ടൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ (LNER) ട്രെയിനിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരാൾ വലിയ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് യാത്രക്കാരെ കുത്തുകയായിരുന്നു.
  • പരിക്കേറ്റവർ: ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ട് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
  • അറസ്റ്റ്: കാംബ്രിഡ്‌ജ്‌ഷെയറിലെ ഹണ്ടിംഗ്ഡൺ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ സായുധ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
  • അറസ്റ്റിലായവർ: 32 വയസ്സുള്ള ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനെയും, കരീബിയൻ വംശജനായ 35 വയസ്സുള്ള മറ്റൊരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനെയുമാണ് കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുവരും യുകെയിൽ ജനിച്ചവരാണ്.
  • പോലീസ് നിലപാട്: പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ആക്രമണത്തിന് തീവ്രവാദ ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

​സ്ഥലത്ത് കൗണ്ടർ ടെററിസം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ എത്തി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ രക്തം തളംകെട്ടി കിടന്നതായും ആളുകൾ ഭയന്ന് ഒളിച്ചതായും ദൃക്‌സാക്ഷികൾ വിവരിച്ചു.

