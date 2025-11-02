യുകെ ട്രെയിൻ ആക്രമണം; ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയില്ലെന്ന് യുകെ പോലീസ്; അറസ്റ്റിലായവർ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ
ലണ്ടൻ: കിഴക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡോൺകാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ നടന്ന കത്തിക്കുത്ത് സംഭവം തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോലീസ് (BTP) അറിയിച്ചു.
- സംഭവം: ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ലണ്ടൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ (LNER) ട്രെയിനിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരാൾ വലിയ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് യാത്രക്കാരെ കുത്തുകയായിരുന്നു.
- പരിക്കേറ്റവർ: ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ട് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
- അറസ്റ്റ്: കാംബ്രിഡ്ജ്ഷെയറിലെ ഹണ്ടിംഗ്ഡൺ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തിയ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ സായുധ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
- അറസ്റ്റിലായവർ: 32 വയസ്സുള്ള ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനെയും, കരീബിയൻ വംശജനായ 35 വയസ്സുള്ള മറ്റൊരു ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനെയുമാണ് കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുവരും യുകെയിൽ ജനിച്ചവരാണ്.
- പോലീസ് നിലപാട്: പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ആക്രമണത്തിന് തീവ്രവാദ ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിനു പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.
സ്ഥലത്ത് കൗണ്ടർ ടെററിസം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ എത്തി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ രക്തം തളംകെട്ടി കിടന്നതായും ആളുകൾ ഭയന്ന് ഒളിച്ചതായും ദൃക്സാക്ഷികൾ വിവരിച്ചു.
