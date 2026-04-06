റഷ്യയുടെ ലുഹാൻസ്ക് കൽക്കരി ഖനി ആക്രമിച്ച് യുക്രെയ്ൻ; 41 ഖനിത്തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു

By  Metro Desk Apr 6, 2026, 15:23 IST
Russia

റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. ഊർജ്ജ, വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിലേക്ക് സംഘർഷം ഇപ്പോൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു. റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ലുഹാൻസ്ക് മേഖലയിലെ ബിലോറിചെൻസ്ക കൽക്കരി ഖനി ഇപ്പോൾ ഉക്രെയ്ൻ ആക്രമിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 41 ഖനിത്തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങി.

റഷ്യയുടെ നിയുക്ത മേഖലാ തലവൻ ലിയോണിഡ് പസെക്നിക് തിങ്കളാഴ്ച സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഖനിയിലെ വൈദ്യുതി തടസ്സമുണ്ടായതായും ഇത് ലിഫ്റ്റുകളെയും വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങളെയും ബാധിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഖനിത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഖനിയിലേക്ക് വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും എല്ലാ പ്രസക്തമായ സേവനങ്ങളും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്," പസെക്നിക് പറഞ്ഞു.

മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 41 ഖനിത്തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. എല്ലാ ഖനിത്തൊഴിലാളികളും സുരക്ഷിതരാണെന്നും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാണെന്നും അറിയുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. വൈദ്യുതി സബ്സ്റ്റേഷൻ നന്നാക്കാനും ഖനിത്തൊഴിലാളികളെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കാനും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി റഷ്യയും ഉക്രെയ്‌നും പരസ്പരം സാമ്പത്തിക, ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്കെതിരായ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിവരികയാണ്. ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ ഭാഗമായ ലുഹാൻസ്ക് വളരെക്കാലമായി ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like