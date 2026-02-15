യൂറോപ്യൻ മുന്നണിയെ കാക്കുന്നത് ഉക്രെയ്ൻ; സുരക്ഷാ ഉറപ്പില്ലാതെ സമാധാനമില്ലെന്ന് മ്യൂണിക്കിൽ സെലൻസ്കി
മ്യൂണിക്: ഉക്രെയ്ൻ സൈന്യം കേവലം സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് മുഴുവൻ യൂറോപ്പിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിരോധ കോട്ടയായാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് ഉക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി. മ്യൂണിക് സുരക്ഷാ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിലൂടെ പോളണ്ട്, ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങൾ, മോൾഡോവ തുടങ്ങിയ അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഉക്രെയ്ൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത വേദിയിലായിരുന്നു സെലൻസ്കിയുടെ വൈകാരികവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ പ്രസംഗം.
പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- യൂറോപ്പിന്റെ പ്രതിരോധം: "യൂറോപ്യൻ മുന്നണിയെ കാക്കുന്നത് ഉക്രേനിയക്കാരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന് പിന്നിൽ സ്വതന്ത്രമായ പോളണ്ടും റൊമാനിയയും ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഉക്രെയ്ൻ തകർന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാകും," സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു.
- സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ ആദ്യം: യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ജനീവയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സമാധാന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉക്രെയ്നിന് കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ (Security Guarantees) ലഭിക്കണമെന്നും കുറഞ്ഞത് 20 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
- വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വേണ്ട: റഷ്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഉക്രെയ്ൻ ഭൂമി വിട്ടുനൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി എതിർത്തു. "ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മണ്ണ് കൈമാറാൻ പറയുന്നത് ഭ്രാന്താണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- പുടിൻ യുദ്ധത്തിന്റെ അടിമ: റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ 'യുദ്ധത്തിന്റെ അടിമ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സെലൻസ്കി, പുടിന് ഒരിക്കലും യുദ്ധമെന്ന ചിന്ത ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
- ആയുധങ്ങളുടെ കുറവ്: റഷ്യൻ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും നേരിടാൻ ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പശ്ചാത്തലം:
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസ് സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വേഗത കൂട്ടുമ്പോൾ, ഉക്രെയ്നിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ഏറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളെ കൈവിടില്ലെന്നും നാറ്റോ (NATO) അംഗത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വേണമെന്നും സെലൻസ്കി ഈ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.